Топ необычных вакансий в Беларуси 1 23.12.2022, 20:25

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Реальные объявления, которые вас удивят.

Ловец птицы

«Смолевичи бройлер» ищет ловца птиц, который готов к командной работе в поселке Октябрьский Смолевичского района. Трудиться нужно 2 через 2, возможен график 7 рабочих / 7 выходных дней. Наниматель обещает бесплатное общежитие и матпомощь на питание, а также доставку сотрудников из Минска, Борисова, Жодино и Смолевичей. Как понятно из названия, заниматься нужно отловом птицы. Официальное оформление, платят от 1550 рублей на руки, пишет «Онлайнер».

Наблюдатель за работой сотрудника

«Европейская металлургическая компания», которая занимается поставками металлопроката, ищет наблюдателя «для фиксации рабочего процесса специалиста определенного отдела с целью последующей оптимизации и автоматизации рабочего процесса».

Что нужно делать наблюдателю:

в течение рабочего дня записывать все действия определенного сотрудника;

результаты заносить в «наблюдательный лист», в нем фиксируется время начала и окончания каждого действия (бездействия).

Это не постоянная работа, а лишь подработка. Следить за работником нужно в Минске в районе станции метро «Молодежная» в течение двух недель с 8:30 до 17:30.

Декоратор зеркальных карнавальных костюмов

Вакансия в Бресте. Творческая мастерская компании «Световые Решения ЭТЭОЭ» ищет декоратора, который умеет работать в интенсивном темпе (в требованиях указана «скорость») без потери качества работы. Особых деталей в вакансии не указали, разве что абстрактное «вас ждет молодой энергичный коллектив, удобный офис и возможность карьерного роста».

В интернете говорится, что «Световые Решения ЭТЭРЭ» около 9 лет изготавливают светодиодные и зеркальные костюмы для танцоров, гимнастов, акробатов и живых статуй. А еще делают оборудование для концертов и шоу (работали с Muse, Daddy Yankee, Take That, Miley Cyrus и Полиной Гагариной).

Астролог со знанием английского для мобильного приложения

Вакансию разместил индивидуальный предприниматель Яроцкий Е. В.: «Меня зовут Евгений, и у меня стартап — мобильное приложение „Лунный календарь“. <…> Ищем в команду астролога, чтобы закрыть весь бизнес юнит астрологии. Необходимо писать контент, статьи, описание событий». Оплату Яроцкий Е. В. обещает сдельную и пишет, что большим плюсом для кандидата будет знание английского.

МС-вокалист в караоке

Вокалиста в команду ищет караоке-клуб, который зарегистрирован как ООО «Амур Арт». В объявлении указано, что нужен человек, который готов выполнять работу и ведущего, и клубного МС, и вокалиста. График работы ночной, с 20:00 до 06:00. От кандидата ожидают опыта работы на сцене, харизматичности, способности импровизировать. Работать нужно в Минске.

Модель для школы покера

Компания Creacept находится в поиске моделей для видеороликов школы по обучению игре в покер. От соискателей требуется, чтобы они один-два раза в неделю на протяжении двух-трех часов участвовали в съемках по прописанному сценарию. Примерный формат съемок: две девушки и тренер по покеру за столом разыгрывают определенную ситуацию (раскладка карт), тренер дает рекомендации. Оплата — 20 рублей в час, отснятый материал выложат на YouTube и сайт заказчика. Для отклика на вакансию нужно приложить два-три своих фото. От кандидаток требуется умение самостоятельно сделать себе минимальный макияж.

Водолаз

Если при упоминании слова «водолаз» вы представляете себе человека, который ныряет к кораллам и друзьям Немо, то вы не по адресу, эта вакансия немного другая. Ее предлагает УП «Минскводоканал». Ищут квалифицированного водолаза 5-го разряда с опытом работы от 1 года. Обязанности — выполнять подводно-технические работы на Минском море. Зарплата около 1600 рублей в месяц.

Также водолазов в Беларуси сейчас ищет МЧС в отряд специального назначения «ЗУБР», Минская городская организация ОСВОД, гомельская компания «Подводтехсервис» (ей нужен человек для обследования подводных переходов и гидротехнических сооружений).

Дед Мороз с личным авто

Праздничное агентство «Юла» в Орше приглашает на собеседование Дедушек Морозов без костюма (его выдадут), но с автомобилем. Придумывать программу на ходу не придется — Дед Мороз получит сценарий. В принципе, таких вакансий сейчас хватает. Например, от компании «Мультяшкино», «Тивали-про», «Инквиктори-про» в Минске. Требования плюс-минус всюду одинаковые: артистичность, умение общаться с детьми, пунктуальность, зарплата зависит от количества заказов.

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