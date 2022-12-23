Байден утвердил оборонный бюджет США 23.12.2022, 20:32

Джо Байден

Бюджет предусматривает $800 млн для Украины.

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 год на $858 млрд. Он предусматривает $6 млрд на сдерживание агрессии РФ в Европе и $800 млн для Украины.

Об утверждении Байденом документа сообщается на сайте Белого дома.

Закон предусматривает выделение на нужды обороны США на $45 миллиардов больше, чем президент Байден подавал в официальном запросе в Конгресс. В целом новый оборонный бюджет охватывает $817 миллиардов на расходы Министерства обороны и $30 миллиардов Министерству энергетики США.

Законопроект содержит статьи с военной помощью другим странам. В частности, $800 миллионов предназначены Украине.

Эта сумма рассматривается отдельно от других многомиллиардных законодательных актов, которые Конгресс США принимал после полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в документе предполагается выделение $6 миллиардов на Европейскую инициативу сдерживания России. Эта программа была начата в 2014 году после начала оккупации Крыма.

Также закон продлевает на пять лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере, и предписывает добиваться исключения этой страны из международных организаций, включая G20.

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