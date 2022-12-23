За сутки в Минске установили рекорд по травмам из-за гололеда 23.12.2022, 20:43

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Будьте осторожны.

За прошедшие сутки в Минске 129 человек пострадало от гололедных травм. Это рекорд с начала сезона, заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова, сообщает агентство «Минск-Новости».

Соломонова добавила, что случаи падения и травмирования людей зафиксированы у входов на ряд станций метрополитена, на остановочных пунктах общественного транспорта.

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун поручил ответственным службам усилить работу по предотвращению зимней скользкости, особенно в утренние и вечерние часы пик, когда горожане массово добираются на работу и возвращаются домой.

Корзун отметил, что в зимний период информация о травмах из-за гололеда будет рассматриваться на каждом заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территории Минска. А также пообещал, что в спорных случаях «будет проводиться расследование» и «виновные понесут ответственность».

Ранее в Минздраве отмечали, что зимой количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в два-три раза, и призвали белорусов быть осторожными. В ведомстве также назвали потенциально травмоопасные места в период гололеда: ступеньки подъездов; ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена; остановки общественного транспорта; горки, в том числе детские.

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