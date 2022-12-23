Воронеж все же будут бомбить? 2 23.12.2022, 20:55

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Жителям Воронежа рассказали, как вести себя при обстрелах.

Жителей города Воронежа, который находится недалеко от границы с Украиной, начали подготавливать к обстрелам на квитанциях ЖКХ.

Памятка «Как вести себя при обстреле» появилась на квитанциях ЖКХ за ноябрь. Местные власти объяснили это «общественным запросом на дополнительное информирование».

Органы местного самоуправления информируют граждан по действиям при обстреле в соответствии с письмом КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», объяснили РБК в пресс-службе администрации Воронежа.

Практика информировать граждан через такие методички существует десятилетия, добавили там.

«Обстановка в Воронеже и Воронежской области полностью управляема — без внешних угроз и рисков для граждан», — подчеркнули в администрации.

Фотографии таких методичек опубликовали издания «Подъем» и «Московский комсомолец». В них говорится, что в случае обстрела необходимо в первую очередь найти себе укрытие. Им может быть подземный паркинг, подвал, ванная, автомобиль или хотя бы бетонная стена. Когда обстрел закончится, в методичке советуют выждать какое-то время и держать детей возле себя.

Похожую инструкцию ранее давали гражданам власти Белгородской области. На квитанциях приводили подробную инструкцию, куда прятаться в здании, как вести себя после окончания обстрела и что делать, если рядом нет подходящего места, чтобы спрятаться.

В обоих областях с середины октября действует средний уровень реагирования — это последняя ступень мобилизации перед военным положением. Она позволяет местным властям усилить охрану правопорядка, ограничивать въезд и выезд в регион, ограничивать свободу передвижения, переселять жителей и вводить другие ограничения.

Регионы на границе с Украиной регулярно попадают под обстрелы ВСУ. Например, 20 декабря под удар попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Есть как минимум один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья, писал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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