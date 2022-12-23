Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего 23.12.2022, 21:05

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Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал командующих.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

«Провел сегодня Ставку. Как всегда предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом на следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом», – заявил Зеленский.

Он сообщил, что заслушал командующих.

«Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике», – рассказал президент.

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