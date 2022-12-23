закрыть
23 декабря 2022, пятница, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего

  • 23.12.2022, 21:05
  • 1,198
Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал командующих.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

«Провел сегодня Ставку. Как всегда предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом на следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом», – заявил Зеленский.

Он сообщил, что заслушал командующих.

«Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике», – рассказал президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов
Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный