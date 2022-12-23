ВСУ ликвидировали контрактника с 15-летним опытом
- 23.12.2022, 21:43
Оккупант служил в войсках ПВО.
В Украине ликвидирован 35-летний контрактник Сергей Нечаев.
О его кончине написала муниципальная газета «Вперед» из Бурятии. Именно там жил оккупант в юношеские годы. В Красноярске Нечаев окончил педагогический университет, женился, у пары родилось двое детей.
На момент гибели Нечаеву было 35 лет. Последние 15 лет он служил по контракту в войсках ПВО. По сообщению газеты, военный принимал участие в войне на территории Донецкой и Луганской областей.