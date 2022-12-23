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Украинские пограничники открыли новый ситуативный центр, который следит за границей с Беларусью

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  • 23.12.2022, 21:51
Украинские пограничники открыли новый ситуативный центр, который следит за границей с Беларусью

Через центр осуществляется сбор информации об обстановке в том или ином направлении.

Сегодня, 23 декабря, пограничники открыли новый ситуативный центр, который следит за границей с Польшей и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

На обустройство центра было потрачено около 2 миллионов гривен. Участок ответственности пограничного отряда составляет около 450 километров границы с Польшей и Беларусью. Непосредственно через Ситуационный центр осуществляется сбор информации об обстановке в том или ином направлении.

Центр оборудован современными средствами компьютерной и специальной техники, позволяющей принимать и обрабатывать информацию, поступающую из разных источников. Здесь установлена новая видеосистема, с помощью которой персонал центра может вести удаленный онлайн-мониторинг изображений с камер, размещенных непосредственно на линии границы, в пунктах пропуска и пограничных подразделениях.

Так, на украинско-белорусском участке установлены камеры видеонаблюдения, в частности тепловизионные, позволяющие наблюдать за линией границы в темное время суток и обнаруживать разнообразные объекты на дальних расстояниях.

«Благодаря этой системе мы сможем своевременно реагировать на любые провокационные действия со стороны сопредельного государства, попытки незаконного пересечения границы враждебными элементами, а также осуществлять дистанционный контроль», – отметил начальник пограничного отряда Сергей Лозинский.

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