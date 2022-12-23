WP: США за месяц производят 14 тысяч снарядов 2 23.12.2022, 22:02

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Украина столько тратит за два дня.

Правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам официальных лиц по вопросам обороны США, украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

«США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц», - заявила в комментарии WP министр армии США Кристин Уормут.

Издание отмечает, что США планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов.

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