закрыть
23 декабря 2022, пятница, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

WP: США за месяц производят 14 тысяч снарядов

2
  • 23.12.2022, 22:02
  • 1,668
WP: США за месяц производят 14 тысяч снарядов

Украина столько тратит за два дня.

Правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам официальных лиц по вопросам обороны США, украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

«США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц», - заявила в комментарии WP министр армии США Кристин Уормут.

Издание отмечает, что США планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов
Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный