Дочь Чингисхана: в России установили странную фигуру Снегурочки 11 23.12.2022, 22:10

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Фотофакт.

В Нижневартовске по мотивам сказок Павла Бажова установили ледяные и снежные скульптуры, которые вызвали недовольство у местных жителей. Об этом сообщает сайт «Подъем».

В частности наиболее активно обсуждалась Снегурочка, которую некоторые назвали «мужиком-снегуром» или дочкой Чингисхана из-за монгольского разреза глаз.

По некоторым данным, скульптура обошлась местным властям в десять миллионов рублей, что приблизительно составляет 75 тысяч долларов.

В местных социальных сетях пишут, что деньги потрачены впустую, так как снегурочка больше пугает детей, чем радует.

При этом в мэрии заявляют, что некоторые ледяные композиции еще не завершены, поскольку официальное открытие состоится 24 декабря.

«Подрядчик еще не предоставил заказчику работу как законченную, так что давайте подождем немного с оценками со стороны города», - отреагировали местные чиновники.

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