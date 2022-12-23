Зеленский обратился к россиянам по-русски 1 23.12.2022, 22:19

Владимир Зеленский

Террор никогда не остается без ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне рождественских и новогодних праздников предупредил россиян об ответственности за терроризм. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 23 декабря.

«И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут опять активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности в целом», – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, помогать и беречь друг друга.

В конце видеообращения Зеленский обратился к россиянам на русском языке.

«И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – сказал президент.

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