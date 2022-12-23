Газ в Европе стоит меньше, чем до войны 1 23.12.2022, 22:27

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За последнюю неделю цена газа упала почти на 30%.

Помнят ли «Газпром» и Дмитрий Медведев свои прогнозы о цене газа в Европе этой зимой, которые они делали в августе? $4000 и €5000 за 1000 кубометров соответственно (курсы доллара и евро тогда были равны). Квалифицированный рыночный аналитик, который слышал эти оценки после почти вертикального взлета котировок фьючерса Dutch TTF, воспринял бы такие оценки как контр-индикатор. И был бы прав. Цена стала стремительно падать после публикации поста Медведева с цифрой €5000 (который он завершил ерническим обращением к европейцам «With warm regards» – «С теплыми пожеланиями»).

Но под конец декабря газовый рынок, истрепавший европейцам в этом году немало нервов, преподнес им рождественский подарок. За последнюю неделю цена газа упала почти на 30%, пишет The Moscow Times.

Под занавес торгов 23 декабря фьючерс Dutch TTF стоил 81 евро/МВт ч, что соответствует $900 за 1000 кубометров. Это даже ниже, чем до российского вторжения в Украину: 23 февраля, в последний мирный день, цена была почти 89 евро.

26 августа газ стоил более 340 евро/МВт ч (более $3500 за 1000 кубометров по курсу того дня). Но столь высокая цена привлекла в Европу огромные объемы СПГ, и поток этот не ослабевает, несмотря на падение котировок (которые все еще превышают в несколько раз уровень цен прошлых лет: в конце декабря 2020 г., например, газ стоил около 18 евро). На прошлой неделе, по данным Kpler, в Европе разгрузились рекордные 50 СПГ-танкеров, объем поставок составил, опять же, рекордные 4,4 млрд кубометров. На этой неделе еще 49 танкеров должны выгрузить еще почти такой же объем СПГ, свидетельствовали данные Kpler в понедельник.

С начала месяца по 18 декабря совокупные поставки составили 11,8 млрд кубометров, на 15% больше, чем за аналогичный период ноября. За весь прошлый месяц Европа приняла 16,4 млрд кубометров, в декабре будет 17-18 млрд, прогнозирует Kpler.

Помогло введение в строй новых регазификационных терминалов. Так, в конце сентября первый плавучий СПГ-терминал заработал в Нидерландах, а на прошлой неделе – в Германии, в Вильгельмсхафене. «Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали для замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок, — заявил на церемонии открытия канцлер Олаф Шольц. – Этот терминал построили в рекордные сроки».

По данным Оксфордского института энергетических исследований и Kpler, в 2019-2021 гг. годовые поставки СПГ в страны ЕС и Великобританию составляли 61,2-69,7 млн тонн (85,7-97,6 млрд кубометров).

Но за 11 месяцев 2022 г. этот объем вырос до 100,8 млн тонн (141,1 млрд кубометров). С учетом прогноза поставок в декабре общий годовой объем закупленного Европой СПГ превысит экспорт российского трубопроводного газа за довоенный 2021 г. (155 млрд кубометров).

Крупнейшим поставщиком в этом году стали США – 43,3 млн тонн (60,62 млрд кубометров).

Помогла Европе и погода – непривычно теплыми оказались ноябрь и вторая половина декабря. «"Медвежий" погодный фактор продолжает перевешивать все прочие», – пишут в отчете аналитики Energi Danmark. Поскольку запасы в хранилищах остаются высокими (83%, по данным Gas Infrastructure Europe), «мало что может удержать цены на газ от дальнейшего снижения», считают они.

Медведев тоже поумерил свой аналитический пыл – но не заносчивость, с которой бывший председатель правительства, а ныне заместитель председателя Совета безопасности любит вещать об экономических реалиях.

Недавнее решение стран ЕС ввести корректирующий механизм, который должен предотвратить скачки цен на газ, ограничив их потолком в 180 евро/МВт ч, он назвал дурацким. «Оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские"», — написал в пятницу Медведев. (Как этот решение связано с «русскими», он не объяснил. «Газпром» осенью 2021 г. перестал продавать Европе газ на спотовом рынке, для которого и установлен потолок, чем помог росту цен; возобновил продажи после скачка цен вслед за вторжением российских войск в Украину, но затем снова прекратил – вместе с поставками по многим долгосрочным контрактам.)

Решение принято «от бессилия ЕС повлиять на ситуацию», утверждает Медведев, поэтому ничего не изменится и «цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне».

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