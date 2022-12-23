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На трассе Светлогорск — Гомель водитель чудом не сбил кабана

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  • 23.12.2022, 22:39
  • 2,122
На трассе Светлогорск — Гомель водитель чудом не сбил кабана

Видеофакт.

Такую встречу на дороге не пожелаешь никому. Когда прямо перед носом появляется самый настоящий (да еще и упитанный) кабан, может половина нервных клеток сгореть. Благо в этом случае обошлось без близкого знакомства. Видео с одной из загородных трасс поделился паблик «ЧП Гомель».

Все произошло вчера днем на трассе Светлогорск — Гомель. И, как говорят комментаторы, водителю еще повезло: обычно кабаны ходят стаями, а тут только одна, но очень отчаянная штука. «Водитель среагировал быстро, и ему удалось избежать столкновения. Но автомобиль, конечно, развернуло», — констатирует администратор паблика.

Хотя нашлись и те, кто решил покритиковать хозяина авто: «Светлое время суток. Почищена дорога. Прицельно шел в траекторию движения кабана (не хотел упустить добычу — шутка). Везение — да. Водителю здоровья. Рад за него».

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