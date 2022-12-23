Премьер Великобритании опубликовал трогательное рождественское видео об Украине

Премьер Великобритании опубликовал трогательное рождественское видео об Украине2
- 23.12.2022, 22:52
- 1,360
Риши Сунак добавил, что его страна поддерживает Украину.
Британский премьер-министр Риши Сунак опубликовал в Twitter трогательное рождественское видео в поддержку Украины.
В нем говорится о предпраздничных днях двух девочек: из Украины и Британии. Маленькая украинка вынуждена жить в условиях воздушных тревог, отключения электроэнергии, воды и тепла. Британка же наслаждается рождественской атмосферой, ходит по ярко освещенным украшенным магазинам и ждет праздника. В конце концов она делится частицей тепла с украинкой, прислав в Киев подарок.
«В это Рождество мы с тобой, Украина», - подписал Сунак видеоролик.
This Christmas, we’re with you Ukraine 🇬🇧🇺🇦— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022
pic.twitter.com/uadO3uvfwi