Премьер Великобритании опубликовал трогательное рождественское видео об Украине 2 23.12.2022, 22:52

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Риши Сунак добавил, что его страна поддерживает Украину.

Британский премьер-министр Риши Сунак опубликовал в Twitter трогательное рождественское видео в поддержку Украины.

В нем говорится о предпраздничных днях двух девочек: из Украины и Британии. Маленькая украинка вынуждена жить в условиях воздушных тревог, отключения электроэнергии, воды и тепла. Британка же наслаждается рождественской атмосферой, ходит по ярко освещенным украшенным магазинам и ждет праздника. В конце концов она делится частицей тепла с украинкой, прислав в Киев подарок.

«В это Рождество мы с тобой, Украина», - подписал Сунак видеоролик.

This Christmas, we’re with you Ukraine 🇬🇧🇺🇦



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

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