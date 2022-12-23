США готовятся к «циклону-бомбе» 1 23.12.2022, 22:57

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С арктическими ветрами и морозами под минус 45.

Соединенные Штаты готовятся к «взрывному циклону» - усилению сурового зимнего шторма, начавшегося на этой неделе и распространяющегося по стране. Во многих регионах ожидается резкое падение температуры воздуха, мощные арктические ветры со снегом и вероятностью получить обморожение за 5-10 минут, предупреждают синоптики, пишет ВВС.

Погодные условия в ближайшие выходные побьют рекорды, подчеркивает Национальное метеобюро США (NWS).

9:10 PM EST 12/22/2022: Widespread NWS Watches, Warnings, and Advisories for hazardous weather with impacted population data. For more information on any specific location, check https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/xRfmzspjYK — National Weather Service (@NWS) December 23, 2022

По его данным, к вечеру четверга предупреждения о плохой погоде были объявлены уже в 48 штатах, охватывая территорию проживания порядка 200 миллионов человек (почти две трети населения США).

Сильные снегопады привели к отмене более пяти тысяч авиарейсов, и ухудшающиеся прогнозы означают, что многие американцы не смогут осуществить свои рождественские планы.

Самый сильный удар шторма должен прийтись на центральную и северо-восточную части США, но морозы уже добрались даже до южного штата Техас, где на улицах остаются множество нелегальных мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через мексиканскую границу. Благотворительные организации помогают искать для них убежище.

От Канады до Мексики

Во вторник холодная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. Синоптики ожидают, что в пятницу шторм превратится в так называемый взрывной циклон (он же «циклон-бомба») - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, а атмосферное давление стремительно падает.

Циклон принесет с собой сильные метели, особенно в восточной части страны, предупреждает NWS, а мощность снегопадов может достигнуть 1,25 см в час.

«Это не как снежный день из вашего детства, это серьезно», - сказал в четверг президент США Джо Байден.

Грядущее Рождество может стать самым холодным в стране за последние три десятилетия, считают синоптики.

В четверг вечером температура уже опустилась ниже нуля на юге Техаса. Ожидается, что холодная ветреная погода распространится вплоть до мексиканской границы, и ночные морозы могут ждать даже Флориду.

Раз в несколько десятилетий

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию (-49 по Фаренгейту).

«Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть», - говорится в предостережении метеорологов.

Синоптики утверждают, что такая погода случается раз в несколько десятилетий.

«У нас была прекрасная неделя с минимальными перебоями во время Дня благодарения, - сказал министр транспорта США Пит Баттиджиг в среду в интервью каналу MSNBC. - К сожалению, в Рождество все будет по-другому».

Шторм уже дал о себе знать а регионе, включающем в себя штаты Вайоминг, Колорадо и Миннесоту.

За 12-часовой период полиция, патрулирующая дороги Вайоминга, получила 787 звонков о помощи и зафиксировала 104 дорожных аварии.

В штате Южная Дакота сотрудники спасательных служб сообщили, что пытаются расчищать дороги от обильного снежного покрова и сугробов, глубина которых в отдельных местах достигает трех метров.

Вдобавок к проблемам на дорогах власти опасаются перебоев с электроэнергией. Некоторые компании уже призывают своих клиентов поменьше отапливать дома.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в преддверии шторма объявила режим чрезвычайной ситуации.

По ее словам, большую проблему для ее штата представляют чреватые наводнениями ледяные заторы — скопление льдин в русле реки, из-за которого в ней повышается уровень воды.

Чрезвычайную ситуацию у себя в штатах также объявили губернаторы Кентукки, Северной Каролины, Западной Вирджинии, Джорджии и Оклахомы, а в штате Висконсин ввели режим экономии электричества.

Во Флориде грядущее Рождество станет самым холодным с конца 1980-х.

100 рекордов за несколько дней

Национальная метеорологическая служба предупредила, что нынешний шторм в ближайшие несколько дней побьет как минимум 100 температурных рекордов.

Один из рекордов был установлен в Колорадо в четверг, когда температура воздуха там резко упала с +5 до -12 градусов Цельсия.

В городе Шайенн штата Вайоминг показания термометра изменились с +6 до -16 за полчаса — это рекордный скачок за такое короткое время. В других частях штата при этом похолодало до -37 по Цельсию.

Более 10 температурных рекордов было установлено и в соседней Монтане.

Что такое взрывной циклон?

Взрывным циклоном или циклоном-бомбой называют бурю, которая быстро усиливается, при этом атмосферное давление в эпицентре падает не менее чем на 24 миллибара за 24 часа.

Такие штормы приносят метели, сильные грозы или обильные осадки.

Взрывные циклоны наиболее распространены на восточном побережье США и Канады, где прохладные температуры над поверхностью суши и теплое течение Гольфстрим создают оптимальные условия для их развития.