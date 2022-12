США готовятся к «циклону-бомбе»

С арктическими ветрами и морозами под минус 45.

Соединенные Штаты готовятся к «взрывному циклону» - усилению сурового зимнего шторма, начавшегося на этой неделе и распространяющегося по стране. Во многих регионах ожидается резкое падение температуры воздуха, мощные арктические ветры со снегом и вероятностью получить обморожение за 5-10 минут, предупреждают синоптики, пишет ВВС.

Погодные условия в ближайшие выходные побьют рекорды, подчеркивает Национальное метеобюро США (NWS).

9:10 PM EST 12/22/2022: Widespread NWS Watches, Warnings, and Advisories for hazardous weather with impacted population data. For more information on any specific location, check https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/xRfmzspjYK