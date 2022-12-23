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Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

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  • 23.12.2022, 23:05
Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Для Украины предусмотрены $44,9 млрд.

Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, который предусматривает крупный пакет финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает CNN.

Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

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