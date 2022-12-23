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Филип Бридлав: Нужно дать Украине возможность атаковать цели на территории России

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  • 23.12.2022, 23:09
Филип Бридлав: Нужно дать Украине возможность атаковать цели на территории России
Филип Бридлав

Запад должен предоставить Украине ракеты большой дальности.

Экс-командующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявляет, что Запад должен предоставить Украине ракеты большой дальности для ударов по целям в России. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

Генерал убежден, что необходимо пересмотреть ограничения на использование оружия, которое Запад предоставляет Киеву, и призвал западных союзников предоставить Украине ракеты большей дальности.

«Мы должны пересмотреть наши правила в отношении оружия, которое мы поставляем Украине, и предоставить ей больше возможностей для нанесения более дальних ударов», — сказал Бридлав.

Он также отметил, что сейчас Запад проявляет осторожность в этом вопросе, чтобы не допустить ядерного конфликта, однако такая позиция союзников уменьшает шансы Украины на победу.

Дальность ракет, которые в данное время находятся на вооружении ВСУ, не превышает 80 километров.

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