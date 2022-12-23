Военно-полевая социология 2 Виталий Гинзбург

23.12.2022, 23:15

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Виталий Гинзбург

Трусливая власть боится еще более трусливого народа.

Итак, убедившись в том, что российская армия – это армия власти, а не народа и в том, кто на самом деле и что дискредитирует, возникает вопрос. А как народ? Какова его роль и каково его отношение к происходящему? Естественно, что возможности социологии, особенно опросной, в фашистской стране достаточно ограничены.

Но.

Левада-центр постоянно публикует результаты своих исследований, свидетельствующих о том, что поддержка войны в Украине достигла в ноябре – 74%, а количество людей, выступающих определенно против нее – только 9%.

И это при том, что они удостоены звания иностранный агент, не ангажированы властью, а, следовательно, дорожат своей репутацией.

Данные провластных социологов, между прочим, не сильно от этого отличаются. Динамика за весь период колеблется незначительно.

Есть тенденция пытаться опровергнуть эти данные косвенными показателями. Например, количеством уклонений от мобилизации, численностью добровольцев и т.д.

Как бы кто ни хотел, это никоим образом не меняет общую картину.

Количество уехавших от мобилизации (от 700 тыс. – до миллиона) составляет всего несколько процентов от мобилизационного потенциала и к тому же далеко не все уехавшие являются противниками войны.

Торги о том, сколько следует заплатить Матросову за амбразуру или о том, что только здоровые, прошедшие медкомиссию люди имеют право на убийства, тоже никак не демонстрируют протесты.

Активных форм протеста тоже нет.

ОПК работает в три смены и идея о забастовках вообще нигде даже не поднималась.

Никакие ссылки на жесткое подавление протестов со стороны власти также ничего не объясняют. Протестов нет, ужесточение законодательства является лишь средством запугивания людей, а не широко применяемой практикой.Трусливая власть боится еще более трусливого народа.

Но возникает совершенно другая проблема.

1. Власть устами Пескова утверждает о всенародной поддержке российским народом путинского режима. И подтверждает это социологическими данными. Но при этом ужесточает законодательство, говорит об усилении борьбы с врагами и т.д., в том числе и вчера в День Палача. Где логика?

2. Та часть оппозиции, которая собирается строить "прекрасную Россию будущего" (ПРБ) игнорируя реальность, пытается возложить ответственность исключительно на Путина и его окружение.

3. Та часть оппозиции, которая вместо ПРБ пытается сделать ставку на некую Демократическую Россию, пеняет на социологию, которая в тоталитарном обществе не может дать корректные результаты, не дискредитирующие народ.

Налицо безвыходная ситуация.

Причем безвыходная в том плане, что выход из нее никого не устраивает.

1. Власть уже не устраивает агрессивно-послушное большинство, т.к. в сложившейся ситуации ей необходимо агрессивно-активное большинство. Из ленивого и нелюбопытного народа.

2. Для целей ПРБ необходимо запуганное, забитое, оболваненное пропагандой, но невинное большинство, способное построить прекрасную империю.

3. Для либерального и демократического Русского Мира в такой ситуации вообще нужен новый свободный человек.

Таким образом, сложившаяся реальность не устраивает никого.

Что же она собой в таком случае представляет?

Для полноты картины необходим взгляд еще с одной стороны. Про которую все время упоминает гопник из лиговской подворотни. «Сила России всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня». Через войну прошло уже не менее полумиллиона человек из состава регулярной армии убийц, Росгвардии, ФСБ и частной армий убийц Е.Пригожина.

Социология измеряет состояние общества на основании анализа репрезентативных выборок. Я, разумеется, понимаю разницу между репрезентативной выборкой и армией.

Но все же.

Количество преступлений, совершенных этой репрезентативной группой пока не подсчитано.

Но.

Я попробую немного проанализировать косвенные признаки и возможности, позволяющие продемонстрировать свое подлинное отношение к войне российского народа против Украины, теми, чье единство с народом никем не оспаривается.

1. Отказ от участия в войне. Такие случаи есть, но они пока единичны и не выходят за пределы нескольких процентов.

2. Сдача в плен. С самого начала украинская сторона это предлагает, однако массовой сдачи в плен нет. Причем Украина предложила даже существенные выплаты летчикам, танкистам за сдачу в плен с оружием. Такой тенденции нет, при том, что летчики – это люди с высшим образованием и их нельзя отнести к маргинальным слоям российского общества.

3. Эффективность применения отдельных видов оружия. Существует возможность выразить свое отношение к войне посредством ошибок и неточностей при боевом применении авиации и ракет. Люди, которые занимаются подготовкой полетных заданий для ракет – это выпускники элитных московских вузов, но ни они, ни летчики не допускают ничего не значащих для них ошибок, которые могли бы положить бомбы не в театр, а хотя бы рядом. И т.д.

4. Полный крах мифа о воине-освободителе, который якобы кого-то освобождал или спасал. Известен лишь единичный случай человечности со стороны лейтенанта Ивана Леванкова, который спас женщину в Харьковской области, за что был расстрелян своими и похоронен тайно, без воинских почестей.

Все это происходит на фоне того, что единство армии и народа уже обошлось России в сто тысяч жизней, а перспектива потери еще трехсот тысяч пока никакого потрясения в умах ни в армии, ни в народе не произвела.

Каковы выводы?

1. Социология успешно исследует общество, в котором жизнь сакральна. В первую очередь своих членов. Если общество сакрализирует смерть, то именно это является краеугольным камнем для его понимания. И представления о его будущем.

2. Общество, превозносящее смерть – аморально. В нем аморально все, включая лидерство.

3. «Война, конечно, несет с собой опасность варваризации и огрубления. Она сдирает покровы культуры и обнажает ветхую человеческую природу». Война России против Украины продемонстрировала соотношение между толщиной слоя ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ и толщиной слоя варварства, о котором эта же великая культура всегда говорила.

4. Несмотря на почти тридцать лет свободы и развития на поверхность вышла человеческая деструктивность и именно она продемонстрировала тот тип свободы, который доступен и понятен этому народу. Игнорирование этого вряд ли позволяет правильно формировать российскую повестку.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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