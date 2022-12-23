Латвия пресекла за год тысячи попыток обхода санкций против Беларуси и РФ 23.12.2022, 23:27

Об этом сообщила Служба государственных доходов Латвии.

Более 3 тысяч попыток обхода санкций Евросоюза против Беларуси и России в связи с событиями в Украине было пресечено в Латвии в 2022 году. Об этом 23 декабря сообщила Служба государственных доходов Латвии.

«С марта по середину декабря таможенное управление службы провело около 120 тыс. контрольных проверок документации и более 3,4 тыс. актов физического контроля, в результате которых было выявлено и предотвращено более 3 тыс. нарушений режима санкций», − говорится в сообщении.

Нарушения касались вывоза из ЕС или ввоза в Латвию товаров из России и Беларуси, которые санкциями запрещены к экспорту или импорту. По большей части это были многофункциональные станки, трансформаторы, запчасти к транспортным средствам, турбореактивным двигателям и различным механизмам.

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