Данилов: РФ прекратит существование в тех пределах, в которых она существует 1 23.12.2022, 23:38

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО сравнил Путина с загнанной в угол крысой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, которое 19 декабря опубликовано на сайте «Украинской правды», заявил, что президент РФ Владимир Путин сейчас напоминает загнанную в угол крысу.

«У СНБО есть данные относительно того, как вообще сейчас Путин живет, где находится и в своем ли он уме?» – спросил у Данилова журналист Роман Кравец.

«У него жизнь – это сплошной ужас. Потому что он просыпается с утра, не знаю, в каком бункере, и не понимает, что ему дальше нужно делать. Важно, чтобы мы каждый день делали то, чтобы его жизнь становилась все ужаснее, ужаснее и ужаснее. И так оно происходит», – ответил он.

На вопрос, похож ли Путин на загнанного зверя, Данилов уточнил, что тот напоминает загнанную крысу.

«Причем он сначала загнал сам себя, а потом его стали загонять действия нашего президента, действия Вооруженных сил и всего нашего народа. Мы не начинали эту войну – эту войну начал Путин против собственного народа. Потому что своими действиями он уничтожит Российскую Федерацию, она прекратит существование в тех пределах, в которых она на сегодняшний день существует, благодаря действиям Путина и его окружения», – заявил секретарь СНБО.

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