В Пентагоне предположили, что у ВСУ на поле боя может быть больше танков, чем у россиян 1 23.12.2022, 23:54

Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Киева.

После бегства россиян из Киевской и Харьковской области, когда оккупанты бросали сотни единиц техники, у ВСУ может быть больше танков на поле боя, чем у России, сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии Washington Post.

Чиновник, комментируя предложение министра обороны Украины Алексея Резникова о передаче Украине танков M1 Abrams, заявил, что на данном этапе «даже об одном M1 не может быть и речи». По его словам, американской армии было сложно обслуживать танки этого типа во время войны в Ираке, а для Украины «это было бы невозможно».

Однако он добавил, что у украинской армии может быть «сейчас больше танков на поле боя, чем у россиян».

«Россияне любезно пожертвовали много», — объяснил свое предположение чиновник, напомнив о технике, которую оккупанты бросили при поспешном отступлении из Киевской и Харьковской областей.

Ранее СМИ сообщали, что во время контрнаступления в Харьковской области и бегства оккупантов с севера ВСУ захватили столько российского оружия, что Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Украины.

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