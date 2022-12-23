В Пентагоне предположили, что у ВСУ на поле боя может быть больше танков, чем у россиян

В Пентагоне предположили, что у ВСУ на поле боя может быть больше танков, чем у россиян1
- 23.12.2022, 23:54
Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Киева.
После бегства россиян из Киевской и Харьковской области, когда оккупанты бросали сотни единиц техники, у ВСУ может быть больше танков на поле боя, чем у России, сообщил неназванный чиновник Пентагона в комментарии Washington Post.
Чиновник, комментируя предложение министра обороны Украины Алексея Резникова о передаче Украине танков M1 Abrams, заявил, что на данном этапе «даже об одном M1 не может быть и речи». По его словам, американской армии было сложно обслуживать танки этого типа во время войны в Ираке, а для Украины «это было бы невозможно».
Однако он добавил, что у украинской армии может быть «сейчас больше танков на поле боя, чем у россиян».
«Россияне любезно пожертвовали много», — объяснил свое предположение чиновник, напомнив о технике, которую оккупанты бросили при поспешном отступлении из Киевской и Харьковской областей.
Ранее СМИ сообщали, что во время контрнаступления в Харьковской области и бегства оккупантов с севера ВСУ захватили столько российского оружия, что Москва стала «крупнейшим поставщиком» тяжелого вооружения для Украины.