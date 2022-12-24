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Байден после визита Зеленского: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

  • 24.12.2022, 1:04
Байден после визита Зеленского: Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Президент США заявил, что для него было честью принимать украинского лидера.

Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что украинский народ вдохновляет весь мир.

Об этом он написал в Twitter.

«Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме», – заявил Байден.

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