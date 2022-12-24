В Минске запустят три новогодних автобусных маршрута 24.12.2022, 3:57

С 25 декабря по 7 ноября в столице пройдет новогодний квест.

В квесте более 50 локаций – от музеев до общепита. Посмотреть их можно на интерактивной карте, которая появится сайте Мингорисполкома 25 декабря.

Чтобы пройти квест, в период с 25 декабря по 7 января нужно будет посетить минимум 23 точки и на каждой из них обозначить свое посещение, сообщает Мингорисполком.

Между точками квеста будут курсировать празднично оформленные автобусы по маршрутам:

№ 201 «ДС Веснянка – пл. Независимости»,

№ 202 «ДС Карбышева – пл. Независимости»,

№ 203 «АС Автозаводская – пл. Независимости».

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