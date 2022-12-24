ВСУ давят на вражеские войска и применяют смарт-оборону на Бахмутском направлении 24.12.2022, 5:11

На Луганском направлении фронт гибкий.

На Луганском направлении армия РФ постоянно находится под давлением Сил обороны Украины.

Об этом сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает «Укринформ».

По словам Череватого, Луганское направление является третьим по степени тяжести и интенсивности боев после Бахмута и Авдеевки. Так называемые «кадыровцы», которые обычно выполняют жандармские функции, не рвутся в передовые отряды, и в Луганскую область Россия перебрасывает новые подразделения, пополненные мобилизованными, и пытается построить линии обороны.

«Однако все их попытки контратаковать мы пресекаем жестким ответом. Как правило, мощными ударами артиллерии реактивных систем залпового огня, а при потребности – контратаками. Ежесуточно по ним работают наши ракетные войска, артиллерия, стараясь постоянно уничтожать их полевые склады. Вот и в эти сутки были уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Уничтожаем командные пункты, скопление врага. Поэтому враг постоянно под нашим давлением», - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

По его словам, самым горячим участком фронта остается Бахмут. Только в течение последних суток на Бахмутском направлении зафиксировано 266 вражеских обстрелов из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, произошло более 15 боевых столкновений. Захватчики потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

«Чаще всего они просто бездумно бросают в бой людей, теряя живую силу, боевую технику, а взамен имеют завоеванные несколько десятков метров. У нас ведется там (на Донетчине - ред.) мобильная оборона, так называемая смарт-оборона (т.е. умная оборона), чтобы наносить максимальный ущерб, но минимизировать свои потери и не допустить... системного прорыва врага», - сказал Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении фронт гибкий. «Здесь имеется в виду то, что когда такая динамика боев, иногда разумнее некоторым подразделениям отойти, перегруппироваться, чтобы потом была возможность вести боевые действия. А не так, как у россиян», - отметил представитель Восточной группировки ВСУ.

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