ISW: Россия готовит условия для нового вторжения из Беларуси 24.12.2022, 8:36

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Данные, которые сейчас есть, двойственны.

Российские военные могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины, вероятно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева - как минимум с октября 2022 года.

Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражение планов президента России Владимира Путина.

Данные, которые сейчас есть, двойственны: некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, отмечают аналитики.

В то же время, указывают эксперты, известные российские военкоры «муссируют возможность возобновления вторжения на севере в зимне-весенний период».

При этом российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области, пишут в ISW.

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