Жив ли еще Рогозин?15
- 24.12.2022, 8:39
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Соловьев озвучил странную деталь в сообщении об экс-главе «Роскосмоса».
Журналисты подловили известного российского пропагандиста Владимира Соловьева на противоречиях, когда тот описывал текущие события, связанные с раненым Дмитрием Рогозиным, сообщает dialog.ua.
Дело в том, что Соловьев написал: Рогозина не могут доставить на лечение в Москву, поскольку в Ростове-на-Дону якобы «нелетная погода».
«Но и в Ростове, и в Москве погода подходит для полетов, московские аэропорты спокойно принимают борта», - пишут журналисты.
Замечено и другое противоречие как в посте Соловьева, так и в сообщениях других пропагандистских ресурсов: «Рогозин вроде бы в тяжелом состоянии, но ходит и в сознании. Может, он уже сдох, и просто орки боятся это признать?» - пишут СМИ, подчеркивая, что пока ни одного фото или видео с Рогозиным, лежащим в больнице, до сих пор не показали широкой общественности.
Напомним, 21 декабря, в донецком ресторане «Шеш-Беш» произошли взрывы: экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, праздновавший свой день рождения, получил ранение спины и ягодицы.