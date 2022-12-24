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Взрывы в Крыму: беспилотники атаковали нефтебазу

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  • 24.12.2022, 8:48
  • 11,036
Взрывы в Крыму: беспилотники атаковали нефтебазу

Удар был нанесен по объекту оккупантов в Нижнегорском районе.

В субботу, 24 декабря, во временно оккупированном Нижнегорском в Крыму раздались взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на нефтебазу оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Так, в описании опубликованного видео отмечается, что оно было снято неподалеку от нефтебазы в селе Разливы. В ролике слышен взрыв и слова автора, который говорит, что увидел пролет двух беспилотников.

Атаку беспилотников по нефтебазе в Нижнегорском подтвердил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, что 19 декабря на крымском перешейке в Чонгаре раздались взрывы.

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