В Москве вспыхнул крупный пожар: в воздух взлетают баллоны с газом 6 24.12.2022, 8:53

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На территории Института легких сплавов слышны взрывы.

В столице России опять начался крупный пожар: горит ангар с газовыми баллонами.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», вспыхнул ангар на территории Всероссийского института легких сплавов. Там взрываются газовые баллоны.

По имеющейся информации, загорелся состав с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. Известно, что взрывы в сооружении на улице Горбунова 2 в Можайском районе не утихают. Укрощать огонь пытаются пожарные.

Вскоре стало известно, что площадь пламени составляет 100 квадратных метров.

Заметим, что, по данным других СМИ, пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. Сами же спасатели присвоили ему ранг повышенной сложности: баллоны с газом взлетают в воздух.

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