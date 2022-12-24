Лукашенко летит к Путину на «последний разговор» 6 24.12.2022, 9:04

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Что глава Кремля предложит белорусскому диктатору.

Лукашенко сегодня, 24 декабря, отправляется в Москву. Не прошло и недели после того, как к нему приезжал российский диктатор Владимир Путин, а Лукашенко уже запланировал ответный визит.

Путин, вероятно, вызывает его для «последнего разговора» о непосредственном участии белорусской армии в войне против Украины.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Он считает, что Лукашенко предложит главе Кремля «отступные» в виде всего военно-промышленного комплекса Беларуси. Ведь для Путина сейчас очень важны ресурсы – ракеты, снаряды и прочее железо, определенное количество которого находится на территории Беларуси.

«Лукашенко подписал договор с дьяволом», – подчеркнул Яковенко.

Поскольку Беларусь фактически оккупирована российскими войсками, Путин буквально хозяйничает на ее территории, полностью контролирует и вооруженные силы, и силовые структуры, и персонально Лукашенко, то самопровозглашенному правителю просто некуда деваться.

По словам Яковенко, он очень рискует, если начет вооруженное вторжение сил Беларуси на территорию Украины.

«Лукашенко понимает, что это для него смертный приговор», – считает оппозиционер.

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