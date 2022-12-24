Для белорусских водителей ввели масштабные изменения 2 24.12.2022, 9:19

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Что придумали власти в 2022 году?

Уходящий 2022 год принес много изменений для водителей. Они коснулись ПДД, прохождения медосмотра и ТО, обучению вождению, получения прав, работы дальнобойщиков и другого. «Зеркало» собрало основные новшества, которые касаются транспортной сферы.

ПДД. Новые дорожные знаки, преимущество в движении, персональная мобильность

С 27 октября в Беларуси обновили ПДД. В них уточнили, что значит предоставленное преимущество в движении для пешехода: если расстояние между транспортом и приближающимся пешеходом составило не меньше двух полос движения. Водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, которые не завершили переход, уступить дорогу велосипедистам, которые завершают пересечение.

При въезде на круговой перекресток не надо подавать световой сигнал поворота.

Водителей обязаны при нахождении на дорогах в светлое время суток включать ближний свет фар в период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Изменили скоростные ограничения для мотоциклов, легковушек и грузовиков массой до 3,5 тонн — они могут ехать по автомагистралям и дорогам со скоростью не более 120 км/ч (было 110 км/ч), а автобусы — не выше 100 км/ч. На остальных загородных дорогах, как и сейчас, — не более 90 км/ч (если правилами не предусмотрено другое).

Электромобилям разрешили ездить по полосе для движения общественного транспорта.

На определенных территориях, например, в местах плотной жилой застройки, появился новый дорожный знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения». Скорость в зоне его действия не должна превышать 30 км/ч.

Появилось понятие «средство персональной мобильности» — это электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо. Передвигаться на них можно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая препятствия для движения пешеходов. Пользоваться ими можно с 14 лет.

Добавились дополнительные основания для принудительной эвакуации ГАИ транспорта. Теперь такая мера может быть принята в случае парковки на месте для инвалидов (на авто нет знака «Инвалид») либо месте, которое предназначено для зарядки электромобилей.

На мотоцикле и мопеде запретили перевозить пьяных пассажиров (кроме бокового прицепа к нему). Пассажиры по требованию ГАИ обязаны пройти освидетельствование.

Велосипедисты, которые едут вне населенных пунктов в темное время суток, должны иметь световозвращающие элементы. Исключение — езда по велосипедной дорожке. При пересечении проезжей части в установленном месте велосипедист может не спешиваться.

Международные водительские права, отметка об управлении авто с «автоматом»

22 сентября вступил в силу обновленный закон «О дорожном движении». Правки в нем затронули выдачу водительских прав — их стали выпускать международными, в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года". Благодаря этому расширилось число стран, где можно управлять авто с белорусским удостоверением.

ГАИ начала выдавать водительские права с отметкой о том, что их обладатель может ездить на машине только с коробкой «автомат». Такие права получают водители, которые учились и сдавали практический экзамен на авто с АКПП. С таким удостоверением садиться за руль авто с «механикой» нельзя, будет считаться, что водитель едет без прав. Те, кто сдавали экзамен на «механике», смогут со своими правами ездить за рулем любых легковушек.

Вне зависимости от места регистрации белорусам можно получить или обменять в ГАИ водительское удостоверение взамен утраченного (похищенного), водительское удостоверение современного образца вместо удостоверения образца МВД СССР, а также международное водительское удостоверение.

В автошколах можно учиться вождению на АКПП, но нельзя ездить на некоторых дорогах

Курсантам разрешили учиться и сдавать практический экзамен в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат».

Автошколам теперь не надо согласовывать с ГАИ маршруты, на которых проходит обучение вождению механическим транспортом. Однако МВД решает, на каких дорогах такое обучение вести запрещено. В перечень включены участки улиц Минска, областных городов и райцентров.

Упростили стажировку водителей

Минтранс Беларуси сократил минимальное количество часов стажировки и упростил требования к транспорту, на которых она проводится. Водителям не надо стажироваться при переводе на автомобиль другой марки (модели), а стажеру нельзя находиться в транспорте на месте водителя, если в нем нет водителя-наставника.

Изменили сроки стажировки. При этом предприятие, которое эксплуатирует транспорт, может проводить дополнительные часы стажировки исходя из навыков водителя, его уровня квалификации и работ.

Изменения для сельского хозяйства

Появились единые программы подготовки водителей колесных тракторов, самоходных машин и самоходных машин сельскохозяйственного назначения всех категорий. Это новшество также касается переподготовки на другую категорию, повышения квалификации мастеров производственного обучения управлению колесными тракторами и самоходными машинами.

Теперь надо меньше сдавать экзаменов на управление колесным трактором и самоходной машиной: на категории С, D, E и F — теоретический по ПДД и практический по вождению, на категории А и В — только теоретический по ПДД. При этом проходить экзамен на вождение можно в течение шести месяцев (раньше — в течение трех).

Изменились требования к колесным тракторам, прицепам к ним и самоходным машинам, которые созданы в порядке индивидуального творчества и на них собираются участвовать в дорожном движении. Есть положение о том, как подтвердить предъявляемые требования (постановление Совмина № 515).

На техосмотре проверят соответствие авто техрегламентам

Сейчас при проведении ТО транспорта специалисты должны учитывать соответствие их требованиям техрегламентов Таможенного союза и ЕАЭС.

Станции ТО обязали иметь площадки для машин, которые ожидают техосмотра или уже прошли его, подъездные пути и проходы к помещениям и площадкам, измерительный участок для контроля тормозных систем мотоциклов, производственное помещение, а также помещения для обслуживания клиентов и выдачи разрешений. Клиентам предоставили возможность предварительно записаться на техосмотр по интернету и рассчитаться со станцией с помощью ЕРИП.

«Ответные меры» для дальнобойщиков

С 9 апреля ЕС запретил автомобильные грузоперевозки (транзитные тоже), для белорусских и российских компаний. В ответ на действия ЕС Беларусь ввела «ответные меры»: с 16 апреля разрешила заезжать в страну фурам из Евросоюза только для перегрузки или перецепки в специально отведенных местах.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В конце июня дальнобойщикам, которые работают в иностранных компаниях, перестали выдавать новые карточки цифрового тахографа (перевозчики называют ее «чип-карта»). Так произошло потому, что из-за санкций не хватает микросхем для их изготовления.

С 10 октября автоперевозчикам из ЕС могут оформить в Беларуси разрешение на перевозку грузов, но ездить через нашу страну они все равно не смогут. Разрешения дают право дальнобойщикам из Евросоюза доехать лишь до специально установленного места для перегрузки и перецепки.

Переосвидетельствование водителей стали больше контролироваться

Теперь направление на медкомиссию для переосвидетельствования вручают водителю лично под роспись. Если он не может лично его получить или отказывается это делать, то о направлении ему объявят устно. Минздрав будет вести учет этих данных и давать доступ к ним МВД и Минсельхозпроду, а наниматели водителей — в ГАИ (а трактористов — еще и в инспекцию Минсельхозпрода по технадзору).

Водитель по своему желанию может выбрать организацию здравоохранения для прохождения медицинского переосвидетельствования.

Если на переосвидетельствовании медкомиссия решит, что у водителя есть заболевание или противопоказание, из-за которого ему нельзя управлять транспортом, то его должны уведомить об этом.

«Зеленой карты» для белорусов не будет

В июне стало известно, что из-за военных действий в Украине больше 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью по международной системе страхования «Зеленая карта». Но сотрудничество по ним еще немного продлится: в Польше до 1 июня 2023 года, в странах Балтийского моря до 5 мая 2023 года. После этого европейские сертификаты станут недействительными на территории РБ и РФ, «зеленые карты», выданные в РБ и РФ тоже не будут работать. В других странах, которые не разорвали соглашения, полисы продолжат действовать. После этих дат водителям придется покупать на границе договоры пограничного страхования.

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