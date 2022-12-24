Россиян начали готовить к войне с Казахстаном 1 24.12.2022, 9:28

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Пропагандисты заговорили о неизбежности «прямого столкновения».

Не успела Россия проиграть войну против Украины, как пропаганда РФ готовит общественность к новому конфликту на постсоветском пространстве.

Так называемый политолог Евгений Сатановский на ток-шоу попавшего под санкции Владимира Соловьева заявил, что на территории Казахстана якобы находятся «американские биолаборатории».

В связи с этим он призывает готовиться к войне с этой страной.

«...И это еще не вспоминая те лаборатории военно-биологические в Украине, которых более чем достаточно, в которых работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы забываем», - сказал он.

Со слов Сатановского, долгое время он насмехался над возможностью сотрудничества Казахстана с США. Однако теперь откуда-то ему стало известно о двух лабораториях. Пока он не придумал, что именно там разрабатывают: комаров или боевых птиц.

«Поэтому прямое столкновение, безусловно, будет», - уверяет политолог.

Подобные нарративы о «вредности» Казахстана в российском телеэфире звучат не впервые.

Гости Соловьева уже говорили о неких «нацистских процессах» в этой стране и призывают к войне.

Позже росcийский посол в Казахстане Алексей Бородавкин возмутился появлением в республике «русофобского радикального национализма» и предложил Астане «помощь» Москвы в борьбе с этим явлением.

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев рекомендовал дипломату ехать на родину и провериться у психиатра.

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