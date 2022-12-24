Стол по-итальянски: восемь праздничных блюд на Рождество и Новый год 24.12.2022, 9:37

От карпаччо из лосося до тирамису.

Журналисты nv.ua перечислили лучшие кулинарные шедевры, которые в Италии готовят на зимние праздники, и предлагают попробовать украсить ими стол на Рождество или Новый год 2023.

Карпаччо из лосося

Обычно карпаччо готовят из сырой говядины, нарезанной тонкими кусочками и хорошо приправленной. Однако провожая год быка, можно воздержаться от этого мяса и приготовить карпаччо из нежных слайсов лосося.

Закуска Вителло Тонато

Эта традиционная праздничная закуска родом из города Пьемонт, Северо-Запада Италии. Блюдо сочетает в себе и рыбу (Tonato связано со способом маринования тунца), и мясо (Vitello — это телятина). Особенность закуски — насыщенный, богатый вкус соуса с тунцом, который подчеркивает нежность телятины.

Черное ризотто

Рекомендуем приготовить на праздник ризотто необычного черного цвета — с чернилами каракатицы. Впрочем, этот рецепт получится и с белым рисом, главное, выбрать подходящий сорт — Арборио или Карнароли — и придерживаться технологии приготовления.

Паста с мидиями

Паста в Италии тоже часто подается именно в качестве закуски, хотя мы привыкли есть его как горячее. В любом случае, как есть это блюдо, решать только вам, а приготовить эту классическую пасту с мидиями по рецепту Саввы Либкина точно стоит.

Куриная грудка с начинкой капрезе

Одно из самых распространенных и популярных итальянских блюд помимо пиццы — салат капрезе с идеальнім сочетанием сыра, помидора и базилика. В то же время многие люди не готовят куриную грудку, опасаясь ее сухости. Но если соединить эти два блюда и сделать капрезе начинкой курицы — получится идеальное сочное горячее блюдо с итальянским привкусом.

Пицца с любимой начинкой

В итальянском меню должна быть пицца, а в идеале еще и с дровяной печи. Конечно, скорее всего у вас нет специальной печи для пиццы, но кулинар и ресторатор Виктория Фишич рассказала, как приготовить пиццу так, чтобы по вкусу ваше блюдо не отличалось от традиционного. Начинку можно выбрать любую.

Сицилийский шоколадный пирог

В зимнюю холодную пору никуда без шоколада, ведь он отлично поднимает настроение, когда на улице не хватает солнечных лучей. А вот мука — ингредиент, который в последнее время принято избегать. Так что этот рецепт традиционного сицилийского десерта содержит много шоколада и совсем не содержит муку.

Лимонная тарта

На побережье Амальфи, где растет много лимонов, этот десерт не уступает по популярности традиционным тирамису или панна котте. К тому же в конце сытной трапезы кислый привкус этого десерта очень освежает.

Тирамису

Сложно представить итальянский ужин без классического тирамису. Еще с 17 века десерт, по дословному переводу, возносит всех гурманов на небеса. Так что не приготовить эту классику — просо грех!

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