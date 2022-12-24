В российском Кемерово дотла сгорел дом престарелых 24.12.2022, 9:45

Погибло 20 человек.

Жуткий пожар поздно вечером 23 декабря вспыхнул в российском Кемерово. Как выяснилось, огонь охватил нелегальный дом престарелых, сообщает «24 канал» со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечают в МЧС России, вспыхнуло двухэтажное здание частного дома для престарелых. Расположен он на Таврической улице. А самое важное то, что он был нелегальным.

Как отмечают в том же МЧС, погибли в результате пожара 20 человек. Они сгорели заживо в доме престарелых, который функционировал нелегально.

«Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакой системы пожаротушения там не было», – подчеркнули спасатели.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, еще шесть человек пострадали. Среди них четверо с отравлением продуктами горения лёгкой степени. Два человека с ожогами госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

По данным российских СМИ, пожарные прибыли на место происшествия, когда в здании горела крыша. Спасатели отметили, что это был пожар повышенного ранга сложности. Общая площадь возгорания – 180 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось около 23:15. Относительно причины возникновения пожара, то ею стала неправильная эксплуатация печи. Над укрощением пламени работали более 80 спасателей, а также 28 единиц техники. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

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