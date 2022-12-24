«Ничего не надо мудрить: работай по закону и все будет четко» 24.12.2022, 9:50

Как белорусы открывают успешный бизнес в Польше.

Корреспондент «Салідарнасці» пообщалась с белорусами, которые открыли свой бизнес в этой стране. Рассказываем, что они говорят про условия ведения малого бизнеса и как оценивают своих успехи.

«Это был разрыв шаблонов: здесь пекарни не проверяют пожарные». Пекарня в Гдыне

Владиславу 24 года, до переезда в Польшу он жил в Минске. На родине парень успел поработать в пиццерии и нескольких пекарнях. А потом решил открыть бизнес, но уже не в Беларуси. В 2020 году молодой человек переехал в Гдыню, где открыл собственную пекарню.

— В 2020 году мы отменили с женой свадьбу из-за разгара коронавируса. Собрали деньги, которые у нас были, в том числе подаренные на свадьбу, и переехали.

На старт для бизнеса у нас было около 14 тысяч долларов. Для открытия и полной комплектации пекарни этого было недостаточно, поэтому первые полгода мы работали вдвоем с отцом, даже не получая зарплаты.

Молодой человек признается: когда переезжал, думал перенять бизнес-модели белорусских пекарен, которые работают с отелями, ресторанами, хорека.

— Но, приехав в Польшу, увидел, что поляки не едят в ресторанах хлеб. То есть каким бы прекрасным мой хлеб ни был, он им просто не нужен. Получается, основной платежеспособный клиент отпал.

Первые полгода мы с отцом решали вопрос легализации, отрабатывали общую технологию, прощупывали, кто наш клиент. В итоге поняли, что наш путь — поиск хороших продовольственных магазинов.

Сегодня в пекарне Владислава работает четыре пекаря, один человек на замесе теста и три водителя. Все работники — белорусы. По словам парня, на работу они берут людей без опыта работы и обучают их собственным технологиям с нуля.

Помимо кухонных работников, в заведении работает клининг — ежедневный и генеральный по субботам. Всю выпечку команда делает на месте: пекут хлеб, сладкую выпечку, сметанники, мини-пиццы, сосиски в тесте, булочки. В ближайших планах — чизкейки и печенье.

Сама пекарня, по словам собеседника «Салідарнасці», маленьких размеров. Ее аренда обходится недорого из-за не очень удачного месторасположения.

— Сначала мы имели какую-то торговую зону, но, когда объем работ увеличился, избавились от нее и сейчас фактически продаем с двери.

Плохая локализация в том числе послужила тому, чтобы отвязать наше место от продаж. Мы искали торговых партнеров, которые имели свои клиентские базы и проходимость, то есть им не важно, где мы располагаемся. Сегодня 98% продукции у нас готовится на доставку в торговые точки.

В ближайшее время Владислав также планирует открыть пиццерию в Гданьске. По его словам, к малому бизнесу в Польше относятся довольно лояльно, а бумажной волокиты намного меньше, чем в Беларуси.

— Дают свободу действий, можно делать, что хочешь и как хочешь, только соблюдай санитарные нормы. Как для белоруса, для меня было удивительным, что пекарню не проверяют пожарные службы.

Несмотря на все сложности в мире, включая экономическую ситуацию, мы продолжаем сохранять показали стабильного роста. За последний год увеличили торговлю в несколько раз: год назад у нас было 6 торговых пунктов в качестве партнеров, а сейчас 24.

«Ничего не надо мудрить: работай по закону, плати налоги и все будет четко». Ремонт экскаваторов и бульдозеров

Григорий родом из Могилева, десять лет назад он ушел из военной академии и уехал жить и работать в Петербург. Там мужчина со временем открыл свой бизнес, но в 2020 году задумался о переезде в Польшу.

— В 2012-м я уезжал из Беларуси, где слушали телефон, не было никаких свобод и прав, в Россию, где в этом плане было все свободно. Но с 2014 года там все началось закручиваться по образу и подобию Беларуси. Поэтому в 2020-м до меня дошло, что там жить опасно, неинтересно и бессмысленно. Тогда и подумал, что могу получить карту поляка, поскольку мой дедушка был поляк.

Уже в Кракове Григорий понял, что не понимает польский, при том что учил его долгое время с репетитором. Тогда мужчина открыл ИП, но активно им не занимался — учил язык.

— В марте этого года я нашел сотрудника из Беларуси, сделал ему приглашение и визу, купил необходимое оборудование. У меня был опыт ведения бизнеса в России, и я просто решил перенести его сюда, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». — У меня есть мобильный выездной сервис: микроавтобус с оборудованием. Мы занимаемся ремонтом экскаваторов, бульдозеров — в общем, восстановлением разбитых проушин.

Перед выходом на рынок мужчина проанализировал, будут ли его услуги востребованы в Польше:

— Посмотрел объявления с аналогичными услугами: в Кракове — одно, Познани — одно, Варшаве — три. Для сравнения, в Петербурге таких объявлений будет 200-300. Я понял, что конкуренция слабая и услуги будут востребованы.

В свой бизнес я вложил около 40 тысяч евро. Сейчас в моей фирме вместе со мной работает два человека, еще трое белорусов делают визы. Несмотря на то, что мы начали активно работать только в марте, наши услуги уже востребованы на рынке. Доволен я и доходом компании — за год вышло 200 тысяч злотых чистыми.

Если говорить о налогах, то у меня цифры такие: 19% — налог на прибыль, НДС — 23% и 4,9% — социальные платежи. Но последняя ставка у меня льготная по карте поляка, она действует первые несколько лет. В следующем году, например, будет уже около 7,5%.

Со временем Григорий хочет развиваться и в других направлениях: купить фуру в лизинг, чтобы заниматься грузоперевозками, а также купить экскаватор. По словам мужчины, вести бизнес в Польше очень легко:

— Все открыто, свободно, рынок огромный, который не ограничивается Польшей. Например, у нас был клиент из Латвии. Доходы тоже на порядок выше, чем в Беларуси. Система работы бизнеса построена очень здорово: в России, например, бизнес максимально старается уйти от налогов. Если ты не «обналичиваешься», цены будут выше, чем у конкурентов, и ты не выживешь. Поэтому в России люди, которые занимаются бизнесом, грубо говоря, ходят под сроком.

В Польше все равны: все платят налоги. Ничего не надо мудрить: работай по закону, плати налоги и все будет четко.

Также мне очень нравится, что в Польше цены на товары или услуги не включают в себя НДС, как в России и Беларуси. Например, я говорю, что мои услуги стоят 1000 злотых + отдельно платится ВАТ. Я на него даже не ориентируюсь, он приходит на отдельный счет. У компании есть два счета: отдельный и с НДС.

«Родители оставили в Беларуси свой бизнес, чтобы открыть сервис по уходу за животными в Польше»

Теперь он популярен сразу в нескольких городах Польши.

Лилия родом из Мозыря, девушка переехала в Польшу в 2018 году и поступила в университет. Через год в Польшу переехали ее родители, все вместе они открыли семейный бизнес — сервис по уходу за домашними животными.

— Нам довольно неожиданно пришла эта идея, которую мы начинали с нуля. У родителей в Беларуси был бизнес, но совершенно в другой сфере.

Когда я училась на первом курсе, решила найти подработку и попробовать себя в качестве выгульщика собак. Стала искать сервисы: нашла только одну платформу, где ждала заказ три месяца.

Как оказалось, я совершенно ничего не знала о собаках, и после третьего раза хозяйка собаки сказала мне больше не приходить.

Я рассказала о своих «успехах» родителям, а папа у меня с предпринимательской жилкой и решил изучить эту тему. Посмотрел на платформы в Беларуси, которых в Польше не было, и мы решили попробовать себя это сфере.

Родители Лилии, приехав в Польшу, начали заниматься вопросами легализации. Затем открыли фирму, сделали сайт, прошли курсы у кинологов и брали разного рода консультации. Через какое-то время сервис открылся в Труймясте (Сопот, Гданьск, Гдыня — С.).

— За первые полгода мы набрали и обучили 20 опекунов, взяли оператора-поляка, который мог принимать звонки и договариваться о заказах с клиентами, — рассказывает собеседница «Салiдарнасцi». — Основные наши вложения были в разработку сайта, прохождение курсов, закупку поводков, так как опекуны выгуливают животных с нашей амуницией.

Постепенно семейный бизнес стал развиваться. По словам девушки, сегодня их сервис работает в Труймясте, Варшаве, Кракове, Лодзи и Вроцлаве, а также скоро запустится в Люблине и Познани.

— В наши услуги входит выгул собак, передержка домашних животных, визиты к ним, а также походы к ветеринару или грумеру. Иногда наши опекуны перевозят животных в другую страну. Помимо этого, мы также начали продавать в Труймястье торты для собак.

Сейчас у нас около 500 опекунов во всех городах и более тысячи клиентов. Что касается работников компании, то у нас также работают менторы, которые обучают новых опекунов, координаторы, менеджер, HR-специалист, а также специалисты по маркетингу, финансам и т.д.

Наши клиенты — в основном, поляки. Но последние два года появилось также много белорусов и украинцев.

Чаще всего, мы нужны клиентам, когда они уезжают или у них мало свободного времени, чтобы выгуливать или ухаживать за животными. Мы же ухаживаем не только за собаками, но и котами, хомяками. Среди наших четвероногих клиентов есть даже козлы. Из земноводных — была аксолотль.

Сегодня сервис, созданный Лилией и ее родителями, очень популярен в Польше. Девушка предполагает, что раньше сервис по выгулу и уходу за животными не был так популярен, потому что у поляков особенное отношение к животным.

— Поляки относятся к животным как к детям. Некоторые могут даже получить какое-то осуждение, потому что оставили собаку на передержку петситтеру. Люди, если берут собаку, путешествуют с ней либо не путешествуют вообще. Иногда под нашими постами по 50 комментариев, из серии, как хозяева могли оставить животное на передержку чужим людям.

Сейчас популярность таких сервисов растет. Например, наши клиенты очень ценят, что мы оперативные.

Сегодня выгул животного у нас стартует от 50 злотых, а передержка — 139 злотых в день.

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