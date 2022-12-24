Си Цзиньпин избегает общения с Путиным 2 24.12.2022, 9:59

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Глава КНР решил дистанцироваться от геополитического лузера.

Россия отправила в Пекин главу политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, чтобы передать какое-то послание лидеру Китая. Все удивляются, почему же не поехал сам Владимир Путин? Эксперты объясняют, что на самом деле Си Цзиньпин избегает общения с главой Кремля в последние полтора месяца.

Об этом «24 каналу» сказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. Он отметил, что есть информация, что Путин в последние недели добивался хотя бы телефонного звонка с Си Цзиньпином.

По его словам, он якобы хотел поздравить его с переизбранием на 3 срок генсеком Компартии Китая.

«Но также есть информация, что Китай избегал контактов с Путиным за последние полгода. Особенно это было важно перед встречей Си Цзиньпина с Джо Байденом на Бали, чтобы не повредить этому», – заявил Коваль.

Он добавил, что до сих пор китайский лидер избегает общения с Путиным после критики в адрес главы Кремля по поводу ядерных угроз.

«На самом деле Си Цзиньпин четко сказал – он хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. Это было последнее послание от китайского лидера – российскому» – заметил эксперт.

Он предполагает, что именно поэтому российская сторона избрала именно Медведева для визита в Китай, это происходило по линии межпартийного диалога.

«Воспользовавшись таким форматом, Медведев просто передал письмо от Путина, в котором тот поздравил Си Цзиньпина с победой. Есть данные, что там есть приглашение для Си Цзиньпина – посетить Россию в следующем году весной», – объяснил Коваль.

По его мнению, согласие или отказ Си Цзиньпина посетить Россию будет зависеть от ситуации на украинском фронте. «Лидер Китая не будет поддерживать Путина как лузера Если он увидит, что Россия проиграет, то не поедет его поддерживать и помогать. Тогда Китай будет сторониться тесных контактов с Россией», – добавил он.

Исследователь отметил, что это был неофициальный визит Медведева, а больше как рабочая поездка и диалог двух партий.

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