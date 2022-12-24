В Белостоке прошла акция солидарности с Анджеем Почобутом и Анжеликой Борис 24.12.2022, 10:07

О белорусских политзаключенных призвали вспомнить во время вигилии накануне Рождества Христова.

В центре Белостока, возле памятника Ежи Попелушко, состоялась акция солидарности с преследуемыми представителями польского меньшинства в Беларуси Анджеликой Борис и Анджеем Почобутом, сообщает «Радыё Рацыя».

Вместе с участниками митинга вице-председатель Союза поляков Беларуси Марек Заневский призвал не забывать о репрессированных гражданах Беларуси польской национальности:

— Анджей Почобут на сегодняшний день находится в тюрьме в Гродно и ждет приговора. Мы здесь собираемся в очередной раз. Через два дня пройдет один год и девять месяцев с момента задержания Анджея. Мы собрались, чтобы выразить свою солидарность с Анджеем и также вызвать публичный отклик относительно политзаключенных в Беларуси. Никакой официальной информации, почему переносится процесс над Анджеем мы не имеем.

«Безусловно я вижу смысл в таких акциях, потому что солидарность – это важнейшая сила, которая рушила диктаторские режимы. Я с Андреем Почобутом лично знаком. Для меня это моральный долг прийти».

«У нас вигилия Рождества Христова. Второй раз Анджей Почобут будет встречать этот один из главнейших христианских праздников, находясь в тюрьме»

«Незаслуженно наказаны люди, именно за свою принципиальность, за свою гражданскую позицию», — рассказали участники акции.

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