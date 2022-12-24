Рабочие рассказали, как лукашисты разорили крупнейший овощеконсервный завод Беларуси «Хозяин-барин» 9 24.12.2022, 10:20

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Сотрудники предприятия назвали несколько причин банкротства.

Причиной банкротства Быховского консервно-овощесушильного завода (КОСЗ) стали неудачные контракты по работе с давальческим сырьем и недобросовестность антикризисного управляющего. Теперь завод хотят продать целиком с сохранением производства. Об этом сотрудники предприятия рассказали изданию «Могилев онлайн» на условиях анонимности.

Быховский КОСЗ производит консервы под известным для белорусов брендом «Хозяин-барин»: горошек, кукурузу, кабачковую икру и прочую овощную консервацию, соленья, варенья, соусы. Как значится на сайте завода, он является крупнейшим производителем плодоовощных консервов в Беларуси, на его пяти линиях установлено современное итальянское и немецкое оборудование, внедрена международная система управления качеством и безопасностью производства, что облегчает поставки на экспорт. Согласно сайту, поставки идут в Европу, Азию, Ближний Восток, Северную Америку и Австралию.

Тем не менее, как стало известно в начале декабря, предприятие оказалось банкротом. Долги у него тянутся давно, санацию и антикризисного управляющего назначили еще в 2014 году. Еще несколько лет завод работал с прибылью, но росли и долги. Хуже всего стало после 2020 года, когда предприятие отключили от госзакупок, и в 2021-м объемы производства упали почти вполовину. Поставки государству потом вернулись, но завод уже не «поднялся», в 2022 году выручка была втрое ниже запланированной.

Работники предприятия пояснили «Могилев онлайн», как завод дошел до банкротства.

— В прошлом к росту задолженности нашего предприятия привела непродуманная работа на давальческом сырье, иногда — нерентабельная, — говорят источники.

Работа на давальческом сырье — это работа на подряде с заказчиком, который передает сырье, а затем забирает готовую продукцию, завод при этом получает оплату трудов. Такая работа может быть выгодной, а может и убыточной — зависит от условий. На Быховском КОСЗ намекнули, что им следовало подходить к условиям внимательнее.

Но не только это было причиной проблем.

— Затем был назначен антикризисный управляющий, занявшийся недобросовестной деятельностью. В настоящий момент этот человек арестован, обвиняется по нескольким экономическим статьям. В то время долги завода продолжали расти, в том числе и перед ФСЗН, — говорят работники.

Однако сейчас, подчеркивают источники, ситуация выравнивается: производство работает и будет работать в обычном режиме, поставки готовых консервов идут по графику, платятся довольно хорошие для Быхова зарплаты, вовремя идут выплаты по налогам, ФСЗН и прочие.

— Остались только старые долги, — рассказали работники.

Тем не менее завод выставлен на продажу. На данный момент прошло уже трое торгов по продаже имущества завода — ушли с молотка магазин, гаражи, часть складов и так далее. На последних торгах в начале декабря комплекс был выставлен по стартовой цене в 10 млн 610 тыс. рублей, притом что его долг составляет 11,4 млн, а часть имущества в залоге под ипотеку.

Однако дальше распродажи завода по частям не будет. Источники сообщили, что по условиям ликвидационной процедуры он продается только единым производственным комплексом с условием продолжения производства и сохранения рабочих мест.

Быховский консервно-овощесушильный завод отсчитывает свою историю с 1929 года, в войну он был сильно разрушен, к концу 50-х было запущено новое предприятие. В 2001-м оно стало акционерным обществом. В 2010 на заводе построили два новых корпуса, установили новое оборудование. Продукция предприятия много раз выигрывала премию «Народная марка Беларуси».

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