ГУР: Пригожин и Суровикин объединились против Шойгу 2 24.12.2022, 10:39

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Зэки диктуют стратегию для российских войск на Донбассе.

Стратегия российских оккупантов на Донбассе во многом зависит от политических амбиций главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. С помощью завербованных зэков он безуспешно пытается захватить Бахмут, чтобы оттеснить на задний план конкурирующих командиров регулярной российской армии.

Более того, назначенный в сентябре командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин и Пригожин объединились.

Об этом в интервью The New York Times рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, ЧВК «Вагнер» координирует свои действия с армией РФ, но является основной силой на Бахмутском фронте. Объединившись Суровикин и Пригожин пытаются соперничать с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Здесь есть только идеологический и медийный вопрос. Вот почему отряды «Вагнера» так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут то, что не смогла российская армия. Мы это ясно видим и понимаем», – объяснил Буданов.

По его словам, хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, он улучшит позиции России на востоке, открыв дороги в другие города Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

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