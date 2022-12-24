Капитуляция Лукашенко 3 Сергей Климовский

24.12.2022, 10:50

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Диктатор окончательно проиграл.

Политика РФ в отношении Беларуси идентична политике гитлеровской Германии в отношении оккупированной ею Чехии, что идеально продемонстрировал приезд 19 декабря в Минск человека, похожего на Путина.

В Москве смотрят на белорусов как на русских, «испорченных поляками и литовцами», подобно тому как в Берлине считали чехов «недоделанными немцами». Чехия в Третьем Рейхе тоже имела статус «союзного государства» в виде двух протекторатов – Чехии и Моравии. Тамошние коммунисты, следуя этому немецкому разделу, тоже называют себя Компартий Чехии и Моравии.

Немцы не призывали чехов в свою армию и к участию в войне не привлекали, в отличие от словаков, зная их отрицательное отношение к себе. За это обязанностью чехов было «ковать победу в тылу», снабжая Рейх и Вермахт оружием, продовольствием и ширпотребом. Так как англо-американская авиация до Чехии долетала редко, то она была самым спокойным местом в Европе во время войны. Быт чехов после оккупации не сильно изменился.

Беларусь 2022 г. один в один похожа на оккупированную Чехию 1939-45 гг. Лукашенко такой же номинальный правитель, каким был Эмиль Гаха. Но есть два отличия – Гаха сдал немцам Чехию вынужденно, будучи оставленным всеми союзниками, и не суетился так под оккупантами, как услужливо суетится Лукашенко, составляя для них списки предприятий, готовых поставлять свою продукцию российскому Вермахту и Рейху. В Москве, глядя как накануне встречи он стал на совещание рекламировать белорусские товары, поняли, время мясомолочных войн прошло и Лукашенко сдал последние позиции.

Сейчас у него всего лишь одна позиция – мы готовы делать все, что прикажите, только не отправляйте половину моего колхоза на войну. Лукашенко понимает, что его абсолютная и относительная ценность для Кремля находится в прямой зависимости от числа работников в его концлагере. Когда у тебя в лагере 9 млн. работников – это один статус, а когда 2 млн., как у Кадырова, – совсем другой. Но Лукашенко не может стать вторым Рамзаном, поскольку не может как тот эффектно продавать Москве картинки, как он успешно удерживает белорусов от восстания. Москва слишком хорошо осведомлена о ситуации и воспринимает движение Сопротивления в Беларуси так же, как немцы оценивали чешское Сопротивление. Поэтому у Лукашенко гораздо больше шансов стать Ахматом Кадыровым, чем его сыном, и выживать он уже может лишь как безропотный поставщик товаров и услуг.

Лукашенко окончательно проиграл кремлевцам ту игру, которую он вел с 1995 г., надеясь когда-нибудь через «союзное государство» усесться на московский трон. Собственно, целью визита в Минск лица, похожего на путина, и была окончательная инвентаризация экономики Беларуси и подписание с Лукашенко уточненного плана поставок дани. Так как планируются поставки не только молока и картошки, для их производства тоже нужны нефть и железо, то Москва хотела уточнить, сколько и чего надо Лукашенко, чтобы он план выполнил. По сути, 19 декабря происходило выездное заседание по согласованию плана для БССР на 2023 г.

План согласовали и вроде пока даже в деньгах, а не по советской схеме – с колхоза 100 т зерна, а за это ему 10 т солярки, запчасти к трактору и зарплаты по штатно-должностному расписанию. Председателя колхоза не сняли, из-за чего он произнес брюхоподъемную речь о том, как белорусские предприятия в 2023 г. будут осваивать безразмерный рынок РФ. В 1940 г. в Чехии некоторые тоже гордились, что вышли на огромный и быстрорастущий рынок Рейха.

Духоподъемная часть речь Лукашенко сводилась к тому, что для борьбы с британскими и украинскими парашютистами будут использоваться российские ракеты С-400 и «Искандеры». Оптимизма белорусам должны были прибавить намеки Лукашенко и путина, что на них могут стоять ядерные боеголовки.

Юбилейного вливания 30 декабря Беларуси в РФ не будет, по причине международной нецелесообразности, несмотря на огромное желание Москвы. Причина не столько в голосе Лукашенко в ООН, как в санкциях на нефтепродукты из РФ, которые намечены на февраль. У Кремля есть расчеты, что Лукашенко поможет их как-нибудь контрабандно обходить. Так что, на новогоднюю фотосессию в Москву он может лететь без опасений быть отравленным на корпоративе в Кремле. Он все еще нужен Кремлю, как и эта фотосессия, чтобы показать – в русском Рейхе все как обычно и по плану – «Голубой огонек» и старые песни о главном.

Встрече двух диктаторов 19 декабря предшествовал визит в Минск Шойгу, который вместе с другими события показал – ждать от Москвы «рождественского чуда» с переговорами уже бесполезно. В Москве твердо взяли курс на блицкриг-2 в Украине и на большую войну на Кавказе, в которую хотят вовлечь Иран. Для удержания Ирана от участия в ней с главой его МИД 20 декабря в Иордании срочно встречался Жозеп Боррель как глава МИД всего ЕС.

Если с Тегераном все под множеством вопросов, то с Москвой все уже ясно – переговоры закончились. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая 19 декабря в Риге на Балтийском саммите с участием глав правительств десяти стран, прямо призвал прекратить любые переговоры с Москвой до полного вывода ею войск из Украины. Его обращение уже начинает работать – Сенат США 22 декабря одобрил поправку Грэма в госбюджет, которая предусматривает конфискацию денег российского олигархата, замороженных в США, и их передачу в бюджет Украины. В мае после призыва премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить звонить путину, все переговоры с РФ тоже были прекращены, Лаврова перестали пускать в Европу, и спецслужбы РФ шли на всевозможные спецоперации и ухищрения лишь бы их начать, но безрезультатно.

Призыв Сунака уже произвел впечатление на Москву и Путин сделал 22 декабря «подход к прессе», как это назвали в росСМИ, чтобы сказать, РФ не против переговоров, но отнятую у украинцев землю возвращать не собирается. О море Путин ничего не сказал, но очевидно, что тоже не собирается. Так что, тот, кто очень хочет пива и на море, должен это учесть. Лично Лукашенко «Большая Семерка» тоже предупредила 22 декабря, что его ждут новые санкции, если он продолжит кормить и снабжать армию РФ и позволять вести войну против Украины с территории Беларуси. Эти новые санкции могут иметь вид полного закрытия границ ЕС с Беларусью и их результатом будет изоляция Калининградского анклава на суше, после чего Лукашенко и Кремлю станет уже не до контрабанды нефтепродуктами.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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