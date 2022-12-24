Где белорусы могут посмотреть онлайн-трансляцию святой Мессы на Рождество 24.12.2022, 10:59

Видео из минских костелов и Национального санктуария в Будславе.

Красный костел в Минске остается закрытым и поэтому трансляция святой Мессы отсюда прекращена, но можно присоединяться онлайн к молитве в других костелах, пишет katolik.life.

Напомним, посещение святой Мессы в Рождество, 25 декабря, является обязательным для католиков. Однако из-за отсутствия такой возможности или вследствие болезни верующие приглашаются к участию в празднике через интернет, радио или телевидение.

Ниже приведены ссылки на трансляции из минских костелов Имени Пресвятой Девы Марии (24 декабря – 19.00 (на польском языке), 21.00 и 23.00 (по-белорусски). 25 декабря – 8.15, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 и 20.00) и Святого Иоанна Евангелиста, а также – из Национального санктуария в Будславе (24 декабря – 22.00, 25 декабря – 12.00).

Государственное телевидение покажет прямую трансляцию вигилийной святой Мессы на Рождество Христово на канале «Беларусь 1» 24 декабря в 21.45 (из Могилева), а затем – святой Мессы из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.

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