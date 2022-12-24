Обиженные «мобики» устроили дебош в салоне в Новосибирске 8 24.12.2022, 11:10

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Пьяные русские «воины» с оскорблениями и кулаками набросились на продавца.

Двое пьяных мобилизованных устроили дебош в салоне оптики в российском Новосибирске. Русские «воины» с оскорблениями и кулаками набросились на работников.

Об инциденте сообщили сами владельцы салона, пишет InformNapalm. По их словам, «мобики» попросили принести им пакет, а затем - сложить в него алкоголь. Однако один из оккупантов уселся на детский стул и сломал его, а также зацепил стойку для очков.

Конфликт произошел, когда работники попросили оплатить нанесенный магазину ущерб.

Как показывает отснятое видео, мужчины обступили продавца и замахивались по нему оборудованием. Один из мобилизованных упрекнул его, что тот «девочка», потому что не пошел в оккупационные войска.

«Ты девочка! А знаешь, почему ты девочка? Потому что ты никуда не пошел! А мы пошли воевать за тебя!» - заявил оскорбленный захватчик.

А его приятель, держа бутылку водки в правой руке, добавил: «Я тебе сейчас бошку разобью».

В результате сотрудники салона вызвали полицию и написали заявление, один из «мобиков» на тот момент уже «отдыхал» на диванчике.

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