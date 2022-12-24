«Только за подставку надо заплатить 953 рубля!» 1 24.12.2022, 11:19

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Что происходит с ценами на искусственные елки в Минске.

В столице – предновогодняя суета: люди покупают елки, подарки и прицениваются к продуктам для праздничного стола. Не все белорусы готовы ставить у себя дома живое дерево.

Например, читательнице Myfin.by Наталье в какой–то момент просто надоело выметать из ковров иголки, которые могут напоминать о себе вплоть до майский праздников. Поэтому девушка решила купить искусственную ель. Прогуливалась по торговым центрам столицы, присмотрела красивый вариант, но когда подошла поближе, чтобы узнать цену, не поверила своим глазам – почти 3000 рублей за искусственное дерево.

Фотоподтверждение девушка прислала в Telegram–бот Myfin.by. Журналисты посмотрели ассортимент столичных магазинов, маркетплейсов и сравнили цены на искусственные ели. Спойлер: 3000 рублей – это еще не предел.

Искусственные елки обычно в разы дороже живых. Стоимость начинается от 10 рублей (для атмосферы на офисном рабочем столе) и дальше улетает в космос. Так как искусственное дерево – это продукт производства, цены зависят от качества используемых материалов, высоты изделия и сложности работ.

Ели из ПВХ – самые распространенные. Также деревья производят из лески, литой резины, комбинированных материалов.

Литая хвоя – самые красивые и одновременно самые дорогие ели из–за сложности в производстве. Такие модели максимально похожи на натуральную ель, т.к. каждая деталь повторяет природную форму иголочек хвои. Иголки мягкие, но прочные, легко гнутся и не ломаются. Материал хвои – высококачественный 100% полиэтилен. Ветки отдельно отливают, а потом крепят их к основанию с помощью шелковой нити.

Сочетание ПВХ и литой хвои – такие модели отличаются пышностью и густотой хвои, т.к. ближе к стволу используется мягкий ПВХ, который создает этот «объем». Комбинация материалов сохраняет естественный и натуральный вид ели. Искусственные ели такого формата стоят дешевле полностью литых елей, что делает их более доступными.

ПВХ – хвоя из пленки ПВХ, самый распространенный вариант для елок эконом–класса и среднего ценового сегмента. На ощупь эта хвоя достаточно мягкая, веточку можно сжать в руке до основания «иголок».

Леска – хвоя из лески на ощупь жесткая, иголочки в сечении – круглые. Елки из лески встречаются гораздо реже, чем из пленки или литья и внешне они имитируют именно сосну, а не ель. В XXI веке такие модели потеряли свою актуальность и практически не используются в производстве, так как на смену им пришли модели из более реалистичных и долговечных материалов.

Что же с ценами? На маркетплейсах можно купить елочку за 9,99 рублей. Высота малютки – 20 см. Самое то для тех, кто не готов освобождать место для новогоднего атрибута высотой в метр. Согласитесь, и место занимает немного, и новогоднее настроение создает.

Есть и настольные варианты чуть больше. Например, искусственную елку высотой 30 см предлагают за 18,32 рублей. Тоже неплохой вариант – как настоящая!

Как обстоят дела с елками высотой 1 метр и выше? Нашли вот такой вариант в одном из строительных магазинов. Со скидкой – 28 рублей вместо 48.

За ель повыше доплатить придется не так много. Например, в одном из интернет-магазинов нашли полутораметровое искусственное дерево за 42 рубля.

Примерно по такой же стоимости на аналогичных маркетплейсах можно купить вполне приличную искусственную ель. Для любителей масштабных праздников есть деревья высотой два метра и выше.

Нашли на скидках за 292 рубля вместо 321. Из бонусов: прочная металлическая подставка, гирлянда в комплекте, натуральные шишки и ветки из эко-материала.

Один из самых дорогих вариантов на маркетплейсов - искусственная ель премиум сегмента за 1390 рублей или 1229 рублей на скидке.

Изучив варианты в интернете, мы вышли в офлайн и прошлись по столичным ТЦ. Цены на искусственные ели высотой 2,10 м сильно отличаются от тех, что мы видели на маркетплейсах. Причем, по виду они совсем не уступают указанным выше.

Максимальная цена за двухметровую искусственную ель из тех, что нам удалось найти, – 3 420 рублей с копейками. Это дерево с уже встроенными диодами.

Одна из самых дорогих искусственных елей стоит 6 035 рублей 50 копеек. Высота такого дерева почти 3 метра, диаметр – 163 см. Указано, что она изготовлена из металла, пластмассы и ПВФ. Смотрится эффектно.

С этим деревом предлагают купить декоративную подставку в виде пня. Цена вопроса 953 рубля 80 копеек.

При выборе дерева в первую очередь стоит отталкиваться от высоты ели, материалов, из которых она изготовлена, дизайн и различные аксессуары. Здесь в ход идут и натуральные шишки, и большие гирлянды, стильное «напыление». Все это смотрится сказочно, но сильно «утяжеляет» ценник.

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