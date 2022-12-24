Украинские десантники уничтожили позицию войск РФ под Луганском
- 24.12.2022, 11:20
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По оккупантам нанесли двойной удар.
Украинские военные уничтожили позицию российских военных в Луганском направлении. После поражения сдетонировал и боекомплект оккупантов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«На видео зафиксирована боевая работа воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в одном из районов Луганской области», - говорится в сообщении.
С помощью ударного дрона было нанесено поражение по живой силе противника.
«А впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект», - добавляют военные.