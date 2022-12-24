Лукашенко испугался проходить медосмотр? 7 24.12.2022, 11:29

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Диктатор не внес себя в список госчиновников, для которых обязательно медицинское освидетельствование.

Лукашенко 22 декабря подписал указ № 436 «О медицинском освидетельствовании руководящих кадров». Документ содержит список высших руководящих должностей страны, при назначении на которые госслужащие должны проходить специальное медицинское освидетельствование. Указ был опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу, медицинское освидетельствование проходят чиновники, которые являются кандидатами на следующие должности:

премьер-министр Республики Беларусь и его заместители;

председатель Конституционного Суда Республики Беларусь и его заместитель;

председатель Верховного Суда Республики Беларусь и его заместители;

глава администрации Лукашенко и его заместители;

государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь и его заместители (если назначается гражданский);

председатель Комитета государственного контроля и его заместители;

генеральный прокурор и его заместители;

председатель Правления Национального банка и его заместители;

управляющий делами Лукашенко и его заместители;

председатель Комитета государственной безопасности и его заместители (если назначается гражданский);

председатели облисполкомов, Минского горисполкома и их заместители;

председатель Центральной избирательной комиссии;

начальник Службы безопасности Лукашенко;

начальник Оперативно-аналитического центра при Лукашенко (если назначается гражданский);

председатель Следственного комитета и его заместители (если назначается гражданский);

председатель Государственного комитета судебных экспертиз и его заместители (если назначается гражданский);

председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси и его заместители;

председатель Национального статистического комитета и его заместители;

председатель Высшей аттестационной комиссии и его заместитель;

начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Лукашенко и его заместители;

министры, председатели государственных комитетов, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, и их заместители (если назначается гражданский);

руководитель Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;

уполномоченный по делам религий и национальностей;

чрезвычайные и полномочные послы Республики Беларусь, постоянные представители Республики Беларусь при международных организациях;

помощники Лукашенко;

пресс-секретарь Лукашенко;

председатели горисполкомов и райисполкомов, главы администраций районов в городах.

Они обязаны отправиться на медкомиссию по направлению госорганов, которые включили их в список кандидатов на должность. Есть только одно исключение — «если иное решение не принято Лукашенко».

Медосвидетельствование будет проводить специально созданная Межведомственная медицинская комиссия, которая будет работать на базе Республиканского клинического медцентра управделами Лукашенко. Она же сможет направлять чиновников на медико-социальную экспертизу.

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