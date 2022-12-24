ВСУ наступают на Сватово: из города сбежала «администрация ЛНР» 24.12.2022, 11:30

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Украинская армия близко подошла к ключевому населенному пункту на Восточном фронте.

Украинские воины приближаются к Сватово Луганской области. Оккупанты вывезли из оккупированного города «ЛНРовскую администрацию».

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, предатели и оккупанты уже чувствуют приближение ВСУ. Они уже начали перевозить награбленное в Луганск.

«Не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово «администрация ЛНР» поехала на Луганск», - сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что украинские воины отбили атаки в Белогоровке и Стельмаховке. Впрочем, россияне не оставляют в покое деоккупированные села Луганщины. Их круглосуточно обстреливают, в частности ракетами С-300 и «Шахедами».

Ситуация на Луганщине

Украинские воины продолжают освобождать оккупированные территории Луганской области. Продвижение хоть и медленное, но результативное. По данным Института изучения войны, украинские войска, вероятно, дошли до еще одного населенного пункта в направлении Сватово Луганской области.

Вместе с тем Институт изучения войны считает, что Россия может готовить большое наступление на северо-западе Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.

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