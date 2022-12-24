Новая «стратегия» загнала Путина в ловушку 24.12.2022, 11:42

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Россия подает Западу знаки о неспособности продолжать войну.

Россия изменила стратегию войны против Украины. Это произошло из-за неспособности достичь «целей СВО». Однако эта стратегия загнала российского диктатора Владимира Путина в ловушку. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, сообщает ТСН.

РФ перешла к стратегии обороны. Теперь оккупанты пытаются затянуть боевые действия как можно дольше.

«Стратегической цели ликвидировать украинскую государственность они не достигли и не достигнут. Они поняли, что попали в ловушку, и не знают, как из этой ловушки выйти. Этот сигнал, что они якобы не хотят ничего продолжать - это сигнал не нам, а коллективному Западу», - сказал Черник.

Он убежден, что РФ хочет добиться от Запада помощи в усаживании Украины за стол переговоров. Именно это уже свидетельствует о том, что в РФ появились признаки «стратегической слабости».

«Они прекрасно осознают, что если произойдет классическое поражение в Украине, а оно произойдет, вопрос лишь времени и обстоятельств, Путин, скорее всего, потеряет свою жизнь, а Россия станет на путь распада» - добавил эксперт.

Теперь РФ надеется на то, что продолжительной войной сможет добиться якобы истощения украинцев.

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