На военную технику в Беларуси начали наносить новую маркировку в виде буквы «К» 24.12.2022, 11:59

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Одновременно в страну перебросили наемников российской ЧВК «Вагнер».

Замечена переброска в Беларусь наемников российской ЧВК «Вагнер». Вероятность нового большого вторжения ВС РФ в Украину с территории Беларуси существует.

Об этом в эфире YouTube-канала российского блогера Марка Фейгина рассказал советник Офиса украинского президента Украины Алексей Арестович.

Он обратил внимание на сообщение о том, что на военной технике в Беларуси замечена новая маркировка «К», что некоторые расшифровали как «Киев».

Это усилило слухи о том, что РФ готовит новый поход на столицу Украины.

«Это элементы психологического давления. Они его попытаются совместить с ударами воздушными, скорее всего. Нагонять ужаса, страха, темноты, скрипа зубного к Новому году. Испортить нам Рождество. Продолжают тактику психологического террора», - рассказал Арестович.

Он уточнил, что сейчас РФ сконцентрировала на территории Беларуси около 11 тысяч солдат. Однако формирования ударного кулака не видно.

«В каком-то крайнем варианте безумном, я допускаю, что они кинут эту неготовую группировку на убой. Просто тупо на убой. В направлении Киева, например, чтобы мы их перемололи, чтобы не дать силы перебросить на Восток… Надо понимать: там нет ничего, что могло бы дойти заново до Киева. Не дойдут. На убой пойдут, но дойти не смогут», - рассказал советник.

Он также сообщил, что в Беларуси замечено появление «вагнеровцев». Это указывает на то, что кремлевские генералы могут готовить провокацию.

«Возможен заход - удар - отскок вдоль северной границы, прощупывание», - рассказал Арестович.

С его слов, таким образом россияне могут попытаться оттянуть на Север часть украинских сил, если начнут на Востоке новое наступление.

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