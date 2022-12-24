ВСУ «с огоньком» встретили российских «мобиков» в Новой Каховке 24.12.2022, 12:04

От взрывов тряслись стены.

Украинские войска нанесли удар по месту расположения российских оккупантов на Юге. Ночью оккупированная Новая Каховка содрогнулась от мощных взрывов. Предварительно, под ударом оказалось скопление живой силы ВС РФ в городе.

Новость подтвердил украинский военкор Андрей Цаплиенко в Telegram.

Жители города в ночь на 24 декабря начали писать о мощнейших «прилетах», от которых «дрожали стены».

Как сообщается, у оккупантов началась паника, были слышны крики рядом с местом происшествия.

По данным Цаплиенко, удар пришелся по месту расположения российских мобилизованных. По другой версии, прилетело по скоплению российской военной техники.

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