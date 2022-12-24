Наев: Трем батальонам из Беларуси приказали выдвинуться к границе Украины 24.12.2022, 12:22

Приказ отдан подразделениям 1-й танковой армии.

В Беларуси продолжаются учения и «внезапная проверка» войск. В их рамках белорусские военные отрабатывают наступление.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«На территории республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины», - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь, по словам командующего, ВСУ отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми средствами.

«На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта», - добавил Наев.

Как сообщалось, учения российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.

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