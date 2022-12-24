В российском Воронеже внезапно завыли сирены 8 24.12.2022, 12:29

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Среди жителей города началась паника.

В российском Воронеже внезапно сработали системы оповещения об опасности.Сирены включились сразу в нескольких районах.

Об этом в редакцию местного издания сообщили сразу несколько читателей.

Видео опубликовал также телеграм-канал «Хартия 97%».

Услышали сирены жители всех районов города. Воронежцы испугались и удивились, ведь никаких сообщений о проверке систем оповещения не было.

«Почему не предупредили о проверке систем? Всей семьей перепугались», — написал испуганный россиянин. «И таких сообщений мы получили не одно», — отмечает местное издание.

В мэрии сообщили, что в городе «все в порядке и не происходит ничего экстраординарного, требующего каких-либо действий, опасного или угрожающего». В МЧС и правительстве региона подтвердили, что в Воронеже «все спокойно».

Позже стало известно, что сирены сработали также и в Нововоронеже.

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