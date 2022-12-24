Лукашенко отправился в Россию

Лукашенко отправился в Россию16
- 24.12.2022, 12:37
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Путин приготовил для диктатора странную программу «визита».
Лукашенко направился с «рабочим визитом» в Российскую Федерацию, передает БелТА .
Из сообщения пропагандистов стало известно, что Путин приготовил для белорусского диктатора странную программу.
В подмосковном Звездном городке Лукашенко по приглашению Путина посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Лукашенко якобы «ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов».
Также диктатор примет участие в неформальной встрече государств-участников СНГ, которая состоится 26—27 декабря в Санкт-Петербурге.